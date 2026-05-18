Maldive individuati i corpi dei quattro italiani | Il team di sub finlandesi li recupererà in future immersioni

Sono stati trovati i corpi dei quattro sub italiani dispersi nelle Maldive. I corpi si trovano all’interno della grotta di Alimathà, nel terzo ambiente, a circa 50 metri di profondità. La loro morte risale al 14 maggio, durante un’immersione. Un team di sub finlandesi ha recuperato i corpi e prevede di effettuare ulteriori immersioni per completare il recupero. La notizia è stata comunicata dalle autorità locali.

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