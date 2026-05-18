Maldive individuati i corpi dei quattro italiani | Il team di sub finlandesi li recupererà in future immersioni
Sono stati trovati i corpi dei quattro sub italiani dispersi nelle Maldive. I corpi si trovano all’interno della grotta di Alimathà, nel terzo ambiente, a circa 50 metri di profondità. La loro morte risale al 14 maggio, durante un’immersione. Un team di sub finlandesi ha recuperato i corpi e prevede di effettuare ulteriori immersioni per completare il recupero. La notizia è stata comunicata dalle autorità locali.
I corpi dei 4 sub italiani dispersi alle Maldive sono stati individuati. Si trovano nel terzo ambiente della grotta di Alimathà, lì dove sono morti durante un’immersione a 50 metri di profondità il 14 maggio. Le operazioni di recupero però saranno effettuate solo dopo aver finito le ispezioni necessarie. Le ricerche sono ricominciate oggi dopo l’arrivo di un team di tre subspeleologi finlandesi, che ora coordinano le operazioni: Sami Paakkarinen, Jenni Westerlund e Patrik Grönqvist. Le missioni nell’atollo di Vaavu si erano interrotte due giorni fa dopo la morte per sindrome da decompressione di uno dei sommozzatori più esperti della Guardia Costiera maldiviana, il sergente maggiore Mohamed Mahudhy. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Individuati i 4 corpi dei sub italiani dispersi alle Maldive
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