Maldive individuati i corpi dei quattro italiani Il recupero martedì e mercoledì

Alle Maldive, le operazioni di ricerca sono continuate nelle grotte sommerse dell’atollo di Vaavu, dove quattro sub italiani erano scomparsi durante un’immersione la settimana scorsa. La Farnesina ha confermato che i corpi sono stati individuati nel terzo segmento della grotta, dopo aver ripreso le attività di recupero martedì e mercoledì. Le operazioni di estrazione sono in corso e si concentrano in quella zona specifica, dove i sommozzatori hanno trovato i corpi senza vita.

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Dopo la ripresa delle operazioni nelle grotte sommerse dell’atollo di Vaavu, alle Maldive, è arrivata la conferma della Farnesina, i corpi dei quattro sub italiani dispersi sono stati individuati nel terzo segmento della grotta dove erano scomparsi durante l’immersione della scorsa settimana. La notizia è stata confermata anche da fonti locali, mentre proseguono le delicate operazioni, iniziate in mattinata, nell’area insieme al team di sommozzatori finlandesi specializzati nelle missioni estreme. Le Forze di Difesa Nazionali delle Maldive (Mndf) hanno fatto sapere che i corpi sono stati localizzati ma le operazioni di recupero dalla grotta non sono ancora terminate. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Maldive, individuati i corpi dei quattro italiani. Il recupero martedì e mercoledì ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Dramma Maldive, individuati i corpi dei quattro sub italiani:recuperi al via tra martedì e mercoledì Sullo stesso argomento Maldive, individuati i corpi dei 4 sub italiani: domani il recuperoSono stati individuati i corpi dei quattro sub italiani dispersi da giovedì scorso nella grotta sottomarina di Alimathà , nell' atollo di Vaavu ,... Maldive, individuati i corpi dei 4 italiani: il recupero da domaniSono stati individuati i corpi dei quattro italiani dispersi nel terzo segmento della grotta a circa 60 metri di profondità. Alle #Maldive sono stati individuati i corpi degli italiani morti durante un’immersione profonda. Fino ad oggi solo uno dei cinque era stato recuperato. La notizia è stata confermata dalla #Farnesina. Oggi in azione il team specializzato di sub finlandesi. #Tg1 M x.com Individuati i corpi dei 4 italiani alle Maldive, 'si tenterà il recupero tra domani e mercoledì'Lo conferma il governo delle Maldive. Dan Europe: 'Operazione emotivamente intensa per i 3 sub '. Trovati nel terzo segmento della grotta, lo conferma la Farnesina. Il portavoce del presidente maldivi ... ansa.it Maldive, individuati i 4 corpi dei sub italiani: Il recupero nei prossimi giorni. LIVESono stati individuati i corpi dei corpi dei quattro italiani mai più risaliti in superficie dopo l'escursione di giovedì scorso in una grotta a 50 metri di profondità nelle acque di Alimathà, nell'a ... tg24.sky.it