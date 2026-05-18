Maldive individuati i corpi dei 4 sub italiani | domani il recupero

Nelle acque delle Maldive, sono stati trovati i corpi dei quattro sub italiani scomparsi giovedì scorso nella grotta sottomarina di Alimathà, nell’atollo di Vaavu. Le operazioni di ricerca sono proseguite fino a oggi, e domani è previsto il recupero delle salme. La notizia è stata confermata dalle autorità locali, che hanno coordinato le attività di soccorso e recupero. La vicenda ha attirato l’attenzione internazionale sulla sicurezza nelle immersioni subacquee in quelle zone.

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Sono stati individuati i corpi dei quattro sub italiani dispersi da giovedì scorso nella grotta sottomarina di Alimathà, nell' atollo di Vaavu, alle Maldive. A localizzarli è stato il team di speleosub finlandesi di Dan Europe, ancora in immersione al momento della segnalazione lanciata agli operatori in superficie. Il recupero delle salme, riferiscono fonti locali, comincerà domani. Le quattro vittime nella grotta di Alimathà Si tratta di Monica Montefalcone, di sua figlia Giorgia Sommacal, di Muriel Oddenino e di Federico Gualtieri, i quattro subacquei italiani mai più riemersi dopo l'escursione di giovedì in una grotta a circa 50 metri di profondità. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Maldive, individuati i corpi dei 4 sub italiani: domani il recupero ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Maldive, fonti locali: individuati i corpi dei 4 italiani Sullo stesso argomento Individuati i corpi dei quattro italiani morti alle MaldiveSono stati individuati i corpi dei quattro sub italiani morti giovedì scorso durante un'immersione in una grotta alle Maldive. Maldive, individuati i corpi dei 4 sub italiani ancora da recuperareDalle Maldive arrivano sviluppi sulle ricerche dei corpi dei quattro sub italiani che restano da recuperare dopo l’incidente di alcuni giorni fa,... #Maldive I corpi dei 4 sub italiani dispersi, sono stati individuati dal team finlandese nel terzo segmento della grotta dell’atollo di Vavu. I sub-speleologi sono scesi a 60 metri. I corpi sono stati individuati in un cunicolo della caverna distante dall’entrata. x.com Individuati i corpi dei 4 italiani alle Maldive, 'saranno recuperati in future immersioni'Trovati nel terzo segmento della grotta, lo conferma la Farnesina. Questa mattina iniziate le operazioni di recupero da un team specializzato. Il portavoce del presidente maldiviano: ''Non tutte le vi ... ansa.it Maldive, individuati i corpi dei 4 sub italiani ancora da recuperareDalle Maldive arrivano sviluppi sulle ricerche dei corpi dei quattro sub italiani che restano da recuperare dopo l'incidente di alcuni giorni fa, quando a ... lapresse.it