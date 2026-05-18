Maldive individuati i corpi dei 4 italiani | il recupero da domani

Nelle Maldive sono stati trovati i corpi di quattro italiani che si erano persi all’interno di una grotta, a circa 60 metri di profondità. Le operazioni di recupero sono previste a partire da domani. Le ricerche sono state condotte nelle ultime ore e hanno portato al ritrovamento dei corpi nel terzo segmento della grotta. La notizia è stata confermata dalle autorità locali, che stanno coordinando le attività di recupero e le indagini sulla vicenda.

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Sono stati individuati i corpi dei quattro italiani dispersi nel terzo segmento della grotta a circa 60 metri di profondità. Il recupero dovrebbe iniziare da domani Si trovano nel terzo segmento della “grotta degli squali”, i corpi dei quattro italiani che hanno perso la vita, lo scorso 14 maggio, durante un’immersione alle Maldive nei pressi dell’atollo Vaavu. Ad individuare le salme sono statitre sub-speleologi finlandesi della Dan Europeche, prendendo parte alle operazioni di ricerca, hanno segnalato in superficie il ritrovamento delle salme. Secondo quanto appreso,il recupero però dovrebbe iniziare domani. Inizialmente diramata dai media locali, la notizia è stata a stretto giroconferma anche dalla Farnesina. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Maldive, individuati i corpi dei 4 italiani: il recupero da domani ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video MALDIVE, individuati dai SUB i corpi dei 4 italiani Sullo stesso argomento Maldive, individuati i corpi dei 4 sub italiani: domani il recuperoSono stati individuati i corpi dei quattro sub italiani dispersi da giovedì scorso nella grotta sottomarina di Alimathà , nell' atollo di Vaavu ,... Maldive, individuati i corpi dei 4 sub italiani ancora da recuperareDalle Maldive arrivano sviluppi sulle ricerche dei corpi dei quattro sub italiani che restano da recuperare dopo l’incidente di alcuni giorni fa,... Maldive, dal paradiso all'inferno: individuati i corpi dei 4 italiani I corpi dei 4 sub italiani dispersi alle Maldive sono stati individuati nel terzo segmento della grotta nei pressi dell'atollo di Vavu Leggi l’articolo completo: lasicilia.visitlink.me/YSGlgc x.com Italiani morti alle Maldive, fonti locali: individuati i quattro corpi. LIVESono stati individuati i corpi dei corpi dei quattro italiani mai più risaliti in superficie dopo l'escursione di giovedì scorso in una grotta a 50 metri di profondità nelle acque di Alimathà, nell'a ... tg24.sky.it Individuati i corpi dei 4 italiani alle Maldive, 'saranno recuperati in future immersioni'Trovati nel terzo segmento della grotta, lo conferma la Farnesina. Questa mattina iniziate le operazioni di recupero da un team specializzato. Il portavoce del presidente maldiviano: ''Non tutte le vi ... ansa.it