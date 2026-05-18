Maldive | individuati i corpi degli italiani morti

Nelle Maldive sono stati ritrovati i corpi di quattro italiani deceduti durante un’immersione nell’atollo Vaavu giovedì scorso. Tra le vittime ci sono una docente universitaria, la sua figlia, una ricercatrice e un neolaureato. Tutti si trovavano in vacanza e stavano praticando attività subacquee quando si sono verificati gli incidenti. Le autorità locali hanno confermato il ritrovamento dei corpi, senza fornire ulteriori dettagli sulle cause o le circostanze dell’accaduto.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Sono stati individuati i corpi di Monica Montefalcone, docente dell’Università di Genova, della figlia Giorgia Sommacal, della ricercatrice, sempre di Unige, Muriel Oddenino, e Federico Gualtieri, da poco laureato in Unige, morti durante un'immersione nell'atollo Vaavu alle Maldive, giovedì. 🔗 Leggi su Genovatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Maldive, fonti locali: individuati i corpi dei 4 italiani Sullo stesso argomento Individuati i corpi dei quattro italiani morti alle MaldiveSono stati individuati i corpi dei quattro sub italiani morti giovedì scorso durante un'immersione in una grotta alle Maldive. Individuati i corpi di tutti i sub italiani morti alle MaldiveIl governo delle Maldive ha confermato di aver individuato i corpi di tutti i quattro sub italiani dispersi «all’interno della grotta dell’atollo di... Maldive, individuati corpi degli altri 4 italiani nella 3° camera della grotta, Farnesina conferma: Saranno recuperati da domani x.com Italiani morti alle Maldive, fonti locali: individuati i quattro corpi. LIVESono stati individuati i corpi dei corpi dei quattro italiani mai più risaliti in superficie dopo l'escursione di giovedì scorso in una grotta a 50 metri di profondità nelle acque di Alimathà, nell'a ... tg24.sky.it Individuati i corpi dei 4 italiani alle Maldive, 'saranno recuperati in future immersioni'Trovati nel terzo segmento della grotta, lo conferma la Farnesina. Questa mattina iniziate le operazioni di recupero da un team specializzato. Il portavoce del presidente maldiviano: ''Non tutte le vi ... ansa.it