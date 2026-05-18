Le autorità delle Maldive hanno recuperato i corpi di quattro cittadini italiani scomparsi in mare. Le ricerche sono durate giorni e hanno coinvolto diverse unità navali e aeree. I corpi sono stati trovati nell’area dove si erano verificati i fatti, senza che siano stati resi noti dettagli aggiuntivi sull’accaduto. La notizia è stata comunicata dalle autorità locali, che stanno lavorando per chiarire le circostanze della vicenda. La comunità italiana all’estero si è detta vicina alle famiglie delle vittime.

MALE – Sono stati individuati i corpi dei quattro italiani mai più risaliti in superficie dopo l’escursione di giovedì 14 maggio 2026, in una grotta a 50 metri di profondità nelle acque di Alimathà, nell’atollo di Vaavu, alle Maldive. Lo conferma la Farnesina. Il team di subacquei di Dan Europe che si è immerso per tentare il recupero team è composto da tre esperti subspeleologi finlandesi. Nella grotta ci sono i corpi di Monica Montefalcone, sua figlia Giorgia Sommacal, Muriel Oddenino e Federico Gualtieri. Il corpo di un quinto sommozzatore, Gianluca Bendetti, è già stato recuperato. Le operazioni erano state sospese in seguito alla morte di un sub tra i più esperti delle forze maldiviane. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Maldive: individuati i 4 corpi degli italiani dispersi

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