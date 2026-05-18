Maldive è il giorno dei sub finlandesi Riprendono le ricerche dei 4 italiani

Nelle acque delle Maldive, oggi si concentrano le attività di ricerca dei quattro sub finlandesi coinvolti in un incidente. Nel frattempo, sono riprese anche le operazioni di recupero delle salme dei quattro italiani che erano scomparsi in quella stessa zona. Le operazioni di soccorso sono state avviate questa mattina e proseguono con l’obiettivo di localizzare e recuperare i corpi e i mezzi sottomarini coinvolti. La zona rimane interessata da condizioni marine che complicano le operazioni.

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Roma, 18 maggio 2026 – Le speranza di recuperare le salme dei quattro sub italiani rimasti in fondo a una grotta nell'atollo di Vaavu, alle Maldive ( Monica Montefalcone, 51 anni, biologa e docente in Ecologia all'ateneo di Genova, sua figlia Giorgia Sommacal, 23 anni, la ricercatrice Muriel Oddenino, 31 anni, la guida sub Gianluca Benedetti, 44 anni e il neolaureato Federico Gualtieri, 23 anni) sono affidate agli esperti finlandesi, arrivati ieri alle Maldive. Sami Paakkarinen, Jenni Westerlund e Patrik Grönqvist si immergeranno oggi per tentare di recuperare i corpi di quattro delle cinque vittime dell’immersione del 14 maggio scorso. ll corpo di Benedetti è stato recuperato il giorno dopo l’incidente. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Maldive, è il giorno dei sub finlandesi. Riprendono le ricerche dei 4 italiani ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Tre sub finlandesi specializzati arrivati alle Maldive: riprenderanno le ricerche dei quattro italianiABBONATI A DAYITALIANEWS La squadra specializzata è già operativa nell’atollo di Vaavu Sono arrivati questa mattina, 17 maggio, alle Maldive i tre... Tragedia alle Maldive, riprendono le ricerche dei quattro sub italiani dispersi nella grottaABBONATI A DAYITALIANEWS Recuperato il corpo dell’istruttore Gianluca Benedetti Dovrebbero riprendere oggi le operazioni di ricerca nei fondali... La vittima è il sergente maggiore Mohamed Mahudhee della Guardia Costiera, come ha spiegato l'esercito delle Maldive su 'X'. Mahudhee ha perso la vita durante le operazioni di recupero delle vittime italiane nell'atollo di Vaavu, prosegue il post. ''Il suo cora x.com Maldive, è il giorno dei sub finlandesi. Riprendono le ricerche dei 4 italianiRoma, 18 maggio 2026 – Le speranza di recuperare le salme dei quattro sub italiani rimasti in fondo a una grotta nell'atollo di Vaavu, alle Maldive (Monica Montefalcone, 51 anni, biologa e docente in ... quotidiano.net Italiani morti alle Maldive, oggi riprendono le ricerche. Il marito di Monica Montefalcone: Tutti sub espertiIniziate alle Maldive le operazioni di recupero dei corpi dei cinque italiani morti ieri durante una immersione. L'Ambasciatore d’Italia a Colombo, competente per le Maldive, è arrivato da qualche ora ... adnkronos.com Controllando dal W Maldives! È la mia prima volta qui ed è assolutamente surreale. reddit