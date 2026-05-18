Maldive così operano i sub finlandesi specializzati In Italia rientra la prima salma

Una squadra di sub finlandese specializzati è intervenuta alle Maldive per recuperare le quattro salme di sub italiani scomparse durante un’immersione in una grotta a 50 metri di profondità nell’atollo di Vaavu. La stessa squadra ha già recuperato una delle salme, che è stata riportata in Italia. L’incidente ha coinvolto diversi sub italiani, e le autorità locali stanno coordinando le operazioni di recupero. La zona dell’immersione si trova in un’area nota per le sue caratteristiche difficili e i rischi elevati.

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