Maldive così operano i sub finlandesi specializzati In Italia rientra la prima salma
Una squadra di sub finlandese specializzati è intervenuta alle Maldive per recuperare le quattro salme di sub italiani scomparse durante un’immersione in una grotta a 50 metri di profondità nell’atollo di Vaavu. La stessa squadra ha già recuperato una delle salme, che è stata riportata in Italia. L’incidente ha coinvolto diversi sub italiani, e le autorità locali stanno coordinando le operazioni di recupero. La zona dell’immersione si trova in un’area nota per le sue caratteristiche difficili e i rischi elevati.
Per recuperare le restanti quattro salme dei sub italiani che hanno perso la vita durante una immersione alle Maldive, in un grotta a 50 metri di profondità nell'atollo di Vaavu, è corsa in aiuto una squadra finlandese altamente specializzata. Si tratta della Divers' Alert Network Europe e ha inviato tre subacquei tecnici e speleologi con esperienza internazionale in missioni di ricerca e recupero, comprese operazioni in "ambienti con soffitti alti, spazi ristretti e scenari ad alto rischio". Il team ha utilizzato sistemi tecnici avanzati, tra cui rebreather a circuito chiuso, un sistema che ricicla il gas espirato e rimuove l'anidride carbonica tramite uno scrubber chimico, consentendo "immersioni significativamente più lunghe", ha spiegato l'organizzazione. 🔗 Leggi su Iltempo.it
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