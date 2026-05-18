Le autorità delle Maldive hanno trovato i corpi di quattro sub italiani nel terzo segmento di una grotta situata vicino all’atollo di Vavu. La Farnesina ha confermato la notizia, senza fornire ulteriori dettagli sulla dinamica dell’incidente o sulle circostanze che hanno portato alla scoperta. La ricerca dei dispersi era in corso da diverse ore prima del ritrovamento. Le operazioni di recupero sono state condotte dalle forze di sicurezza locali, con il supporto di team specializzati.

La Farnesina ha confermato che i corpi dei quattro sub italiani dispersi nelle Maldive sono stati individuati all’interno di una grotta ad Alimathà. Il ritrovamento è stato effettuato da un team di speleosub finlandesi di Dan Europe a 60 metri di profondità, dopo che le ricerche erano state sospese per il decesso di un militare locale. L'operazione nelle Maldive e il ritrovamento dei sub I corpi degli italiani nel terzo segmento della grotta I dispersi individuati da un team di specialisti L’operazione nelle Maldive e il ritrovamento dei sub Nella giornata di oggi – lunedì 18 maggio – nelle Maldive, sono stati localizzati i resti dei quattro sub di nazionalità italiana che risultavano dispersi da giovedì scorso. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Maldive, corpi dei 4 sub italiani individuati nel terzo segmento della grotta vicino all'atollo di Vavu

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Tragedia alle Maldive, riprese le ricerche, individuati i corpi intrappolati

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