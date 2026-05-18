Maldive caso ricercatori | la grotta non era nel piano di ricerca

Da ameve.eu 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In un'area delle Maldive coinvolta in attività di ricerca, sono emersi dubbi riguardo a due subacquei i cui nomi non risultano nei permessi ufficiali. La questione riguarda anche l'esplorazione di una grotta che non era inclusa nel piano di ricerca approvato. La scoperta di questa grotta e la partecipazione dei subacquei senza autorizzazioni ufficiali hanno sollevato interrogativi sulla gestione delle attività e sul rispetto delle procedure previste. La vicenda sta attirando l'attenzione delle autorità competenti.

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?? Punti chiave Perché i nomi di due subacquei non figuravano nei permessi ufficiali? Come è stata possibile esplorare una grotta non indicata nel piano? Chi erano i ricercatori che operavano fuori dai siti autorizzati? Quali responsabilità emergeranno dalle indagini sulla profondità raggiunta dal team??? In Breve Gianluca Benedetti e Giorgia Sommacal non risultavano nell'elenco subacquei autorizzato. Grotta situata a 47 metri con camere interne fino a 60 metri di profondità. Spedizione avve . 🔗 Leggi su Ameve.eu

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