Maldive caso ricercatori | la grotta non era nel piano di ricerca

In un'area delle Maldive coinvolta in attività di ricerca, sono emersi dubbi riguardo a due subacquei i cui nomi non risultano nei permessi ufficiali. La questione riguarda anche l'esplorazione di una grotta che non era inclusa nel piano di ricerca approvato. La scoperta di questa grotta e la partecipazione dei subacquei senza autorizzazioni ufficiali hanno sollevato interrogativi sulla gestione delle attività e sul rispetto delle procedure previste. La vicenda sta attirando l'attenzione delle autorità competenti.

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