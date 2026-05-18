Malattie intestinali | Perugia riunisce medici e pazienti

A Perugia si è tenuto un incontro tra medici e pazienti dedicato alle malattie intestinali, in particolare a Crohn e rettocolite. Durante l’evento sono stati discussi i possibili cambiamenti nelle terapie utilizzate per trattare queste patologie e sono state presentate nuove strategie alimentari per gestire meglio la condizione. La riunione ha coinvolto specialisti e persone affette da queste malattie, con l’obiettivo di condividere aggiornamenti e approfondimenti su trattamenti e approcci alimentari.

? Punti chiave Come cambieranno le terapie per chi soffre di Crohn e rettocolite?. Quali nuove strategie alimentari verranno proposte per gestire la malattia?. Chi sono i medici che guideranno il dialogo tra pazienti e specialisti?. Perché questo incontro cambierà la gestione della sanità in Umbria?.? In Breve Evento 19 maggio 2026 presso l'aula Montalcini di Palazzo Creo a Perugia.. Oltre 3.000 pazienti umbri affetti da malattie infiammatorie croniche intestinali coinvolti.. Coordinamento scientifico affidato ai medici Bassotti e Solinas della rete gastroenterologica.. Focus su nuove terapie biologiche e gestione alimentare per i 250.000 malati italiani. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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