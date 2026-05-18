Malattie intestinali | Perugia riunisce medici e pazienti

Da ameve.eu 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Perugia si è tenuto un incontro tra medici e pazienti dedicato alle malattie intestinali, in particolare a Crohn e rettocolite. Durante l’evento sono stati discussi i possibili cambiamenti nelle terapie utilizzate per trattare queste patologie e sono state presentate nuove strategie alimentari per gestire meglio la condizione. La riunione ha coinvolto specialisti e persone affette da queste malattie, con l’obiettivo di condividere aggiornamenti e approfondimenti su trattamenti e approcci alimentari.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

? Punti chiave Come cambieranno le terapie per chi soffre di Crohn e rettocolite?. Quali nuove strategie alimentari verranno proposte per gestire la malattia?. Chi sono i medici che guideranno il dialogo tra pazienti e specialisti?. Perché questo incontro cambierà la gestione della sanità in Umbria?.? In Breve Evento 19 maggio 2026 presso l'aula Montalcini di Palazzo Creo a Perugia.. Oltre 3.000 pazienti umbri affetti da malattie infiammatorie croniche intestinali coinvolti.. Coordinamento scientifico affidato ai medici Bassotti e Solinas della rete gastroenterologica.. Focus su nuove terapie biologiche e gestione alimentare per i 250.000 malati italiani. 🔗 Leggi su Ameve.eu

malattie intestinali perugia riunisce medici e pazienti
© Ameve.eu - Malattie intestinali: Perugia riunisce medici e pazienti
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

Malattie infiammatorie croniche intestinali: a Perugia un confronto diretto tra pazienti e medici per abbattere le distanzeMartedì 19 maggio, in occasione della Giornata Mondiale dedicata alle malattie infiammatorie croniche intestinali (World IBD Day 2026), Perugia...

Malattie infiammatorie intestinali, a Caserta l’incontro tra medici e pazienti promosso all'Archivio di StatoConfronto su Malattia di Crohn e colite ulcerosa organizzato da AMICI Italia: informazione scientifica, diritti dei pazienti e nuove terapie al...

Dei virus intestinali decidono se ci ammaliamo o restiamo saniNon li vediamo, non li sentiamo, eppure sono trilioni e abitano il nostro intestino. Più numerosi dei batteri, i virus intestinali sono tutt'altro che nemici. Anzi, potrebbero essere nostri ... gazzetta.it

Malattie intestinali: gli smartwatch possono avvertirci prima dei sintomiCi aiutano a monitorare l'attività fisica e, se usati bene, anche alcuni parametri di salute legati alla funzione cardiaca. Da semplici guardiani del tempo, neegli anni, gli smartwatch sono diventati ... gazzetta.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web