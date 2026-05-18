Malattia di Parkinson tra alta specializzazione e territorio

Il 22 maggio si terrà a Pontedera un evento dedicato alla malattia di Parkinson, con esperti provenienti da diverse specializzazioni che si confronteranno sui temi legati alla malattia. L’incontro si svolgerà presso il Museo Piaggio e vedrà la partecipazione di professionisti del settore sanitario e ricercatori. L’obiettivo è approfondire le tematiche legate alla gestione e alle cure della malattia, coinvolgendo anche il territorio e le strutture locali.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui