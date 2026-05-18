Malattia di Parkinson tra alta specializzazione e territorio

Da lanazione.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 22 maggio si terrà a Pontedera un evento dedicato alla malattia di Parkinson, con esperti provenienti da diverse specializzazioni che si confronteranno sui temi legati alla malattia. L’incontro si svolgerà presso il Museo Piaggio e vedrà la partecipazione di professionisti del settore sanitario e ricercatori. L’obiettivo è approfondire le tematiche legate alla gestione e alle cure della malattia, coinvolgendo anche il territorio e le strutture locali.

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PONTEDERA Esperti a confronto sul Parkinson. L’appuntamento è il 22 maggio al Museo Piaggio di Pontedera con un congresso multidisciplinare tra specialisti ospedalieri, professionisti del territorio, università, professioni sanitarie e terzo settore per costruire una presa in carico moderna, integrata e realmente centrata sul paziente affetto da malattia di Parkinson. "Malattia di Parkinson in area vasta Toscana nord ovest–Il Pdta come modello di integrazione tra alta specializzazione e territorio", questo il titolo del congresso. Il Percorso diagnostico terapeutico assistenziale (dta) Parkinson di area vasta nasce con l’intento di integrare... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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