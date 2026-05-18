Malamovida e violenza giovanile stretta della polizia con controlli a tappeto

Le autorità hanno intensificato i controlli nelle aree frequentate da giovani, rispondendo agli ultimi episodi di violenza urbana coinvolgenti minorenni. La strategia prevede controlli a tappeto e verifiche nelle zone di aggregazione, con l'obiettivo di prevenire ulteriori incidenti. La situazione ha portato a un aumento delle attività di presenza delle forze dell'ordine, che si concentrano sul monitoraggio delle aree più a rischio. La misura mira a garantire la sicurezza pubblica e a dissuadere comportamenti violenti tra i giovani.

LECCE – Continua la risposta delle istituzioni di fronte ai recenti e preoccupanti episodi di violenza urbana che hanno visto il coinvolgimento di minori.Se già i carabinieri, nei giorni scorsi, hanno effettuato controlli mirati nelle zone di Lecce dove si sono consumati alcuni casi emblematici. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Stretta della Polizia contro criminalità e violenza sulle donneTempo di lettura: 2 minutiLa Polizia di Stato ha intensificato l’attività di prevenzione e contrasto ai fenomeni criminosi, con particolare riguardo...

Leggi anche: Ferrara, controlli a tappeto della Polizia: denunciata una donna per furto al supermercato

(Dis)armati: l’indagine sulla violenza giovanile, tra fragilità e vuoti educativiL’Italia è tra i Paesi europei con il tasso di criminalità minorile più basso, ma negli ultimi anni aumenta il numero di minorenni denunciati o arrestati per alcuni reati violenti come rapina, lesioni ... savethechildren.it

Violenza giovanile, prevenzione e inclusione al centro del dibattitoI recenti episodi di violenza che hanno coinvolto minorenni riportano con urgenza l’attenzione sulla prevenzione della violenza tra pari e sulle risposte che il Paese vuole dare a un fenomeno ... savethechildren.it