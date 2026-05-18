Il presidente di una federazione sportiva ha commentato la situazione riguardante la scelta del nuovo commissario tecnico della nazionale di calcio. Ha detto che al momento è prematuro fare ipotesi e che bisogna attendere le disponibilità dei candidati. Ha inoltre aggiunto che la figura scelta dovrà essere in grado di affrontare un percorso in cui tutti i coinvolti devono mettersi in discussione. Non sono state fatte nomine ufficiali né indicazioni sui tempi di decisione.

Calciomercato Inter: il tesoretto per l’estate sale a 90 milioni tra riscatti e addii eccellenti. Quali saranno le mosse del club Abete: «Chi vedo come Ct dell’Italia? Non vedo nessuno, per il momento c’è Baldini. Chi sarà presidente valuterà» Flick e il Barcellona avanti insieme: ufficiale il rinnovo fino al 2028. Ecco com’è andato finora il suo cammino in Blaugrana Croazia, i preconvocati di Dalic per il Mondiale! C’è Modric e altri 6 “italiani” Ajax, come sta andando la stagione dei giocatori in prestito. Chi potrebbe tornare ad Amsterdam e quali potrebbero essere i ‘colpi in casa’ in estate Psv Eindhoven vince l’Eredivisie, Bosz re dei festeggiamenti: «Non avevo un mal di testa del genere da tantissimo tempo». 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Malagò: «Conte e Ranieri? Penso che solo un irresponsabile oggi potrebbe anticipare qualcosa. Bisogna capire le disponibilità»

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Conte: "Il mio futuro? A Napoli sto bene, ma bisogna capire se..."Quando mancano poco più di due mesi alla fine della stagione, Antonio Conte inaugura ufficialmente la stagione delle discussioni sul suo futuro.

Capello sul nuovo CT dell’Italia: “Conte o Allegri, due grandissimi candidati. Bisogna capire se …”Fabio Capello, ex allenatore di Milan, Juventus e Roma in Serie A, nonché delle Nazionali di Inghilterra e Russia, ha parlato del possibile approdo...

#Conte CT e #Ranieri DT: il piano di #Malagò per rilanciare l' #Italia La FIGC non molla Antonio Conte e punta al mister del @SSCNapoli per rilanciare la ADL . Giovanni Malagò avrebbe individuato nel coach salentino il profilo ideale al quale affidare la ' x.com

Ct Italia, Malagò: Conte o Ranieri? Solo un irresponsabile lo direbbe. Ma su una cosa non ho dubbiIl candidato alla presidenza Figc ha risposto sul futuro della panchina azzurra, attorno la quale circolano con crescente insistenza i nomi dei possibili allenatori ... tuttosport.com

Malagò: Conte o Ranieri ct? Solo un irresponsabile oggi potrebbe anticipare qualcosaGiovanni Malagò parla del futuro del calcio italiano, della crescita del movimento femminile e della possibile candidatura FIGC. tuttojuve.com