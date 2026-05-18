Mai successo nulla del genere Amici 25 disastro dopo la finale | il panico dietro le quinte
Dopo la conclusione della finale di Amici 25, si sono verificati momenti di caos dietro le quinte. La vittoria di Lorenzo Salvetti, considerato tra i favoriti sin dall’inizio, ha suscitato reazioni diverse tra i partecipanti e lo staff. Secondo le testimonianze, non si era mai verificato un episodio simile di disordine e tensione immediatamente dopo la conclusione dello show. Nessun dettaglio è stato diffuso sulle cause di questo disastro improvviso.
La finale di Amici 25 si è conclusa con la vittoria di Lorenzo Salvetti, indicato tra i favoriti fin dalle prime settimane. Il percorso del cantante, costruito attraverso esibizioni e prove nel corso della stagione, si è chiuso con l’elezione del vincitore nell’ultima serata. Durante la diretta e nelle ore successive, sui social sono circolati numerosi commenti sul risultato finale, tra cui “ Era scritto ”, “ Finalmente ha vinto il più completo”, “Lorenzo meritava dall’inizio alla fine ”. Cosa è successo dietro le quinte. Parallelamente alla celebrazione sul palco, l’attenzione si è concentrata anche sul contesto complessivo della chiusura di stagione: mesi di lezioni, sfide, esami e numerose puntate tra daytime e appuntamenti in prima serata hanno accompagnato l’edizione fino al finale. 🔗 Leggi su Tvzap.it
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Avete mai visto nulla del genere anche questo dimostra intelligenza E dopo lupi e cinghiali.... Ora cinghiale e cassonetto della immondizia Buongiorno amici di passione - Facebook facebook
Dai stanno fingendo, non ci credo che siano davvero così nel mondo delle nuvole visto che non è mai cambiato nulla, nemmeno una virgola, da anni, per favore… x.com
Wow mi sento davvero come se non avessi mai un gruppo di amici o fossi in una relazione reddit