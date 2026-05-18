Magione trionfo Xmotors | Buganza e Zoli secondi dopo il nubifragio

Dopo un violento nubifragio, l’evento di Magione si è concluso con la vittoria di Xmotors, che ha visto i propri piloti salire sul podio. La gara ha visto una forte resistenza delle vetture, anche grazie a come la Porsche di Zardo ha affrontato le condizioni estreme. La competizione è stata molto serrata, con più team coinvolti in un duello continuo per la posizione più alta. La corsa si è svolta sotto una pioggia intensa, che ha influenzato le strategie dei partecipanti.

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? Punti chiave Come ha fatto la Porsche di Zardo a gestire il nubifragio?. Chi ha scatenato il duello serrato per il podio assoluto?. Perché il team ha deciso di non rischiare l'attacco finale?. Quali interventi tecnici servono ora per vincere il campionato?.? In Breve Buganza e Zoli guidano la Porsche 911 RSR preparata dallo Zardo.. Zoli ha affrontato un duello diretto con Lodi per 15 minuti.. Turizio ottantacinquenne ha guidato la gara dopo un testacoda iniziale.. Il piazzamento garantisce il primo posto nella classe 2-G2HGT.. Buganza e Zoli conquistano il secondo posto assoluto nella prima divisione all’Autodromo dell’Umbria di Magione, superando le difficoltà meteo del fine settimana. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Magione, trionfo Xmotors: Buganza e Zoli secondi dopo il nubifragio ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Frasso Telesino: battaglia per i fondi dopo il nubifragioIl Comune di Frasso Telesino ha richiesto formalmente alla Regione Campania l’attribuzione dello stato di calamità naturale per contrastare i danni... Galleria sulla Provinciale chiusa dopo il nubifragio: manutenzione straordinariaDisagi alla viabilità nella mattinata di oggi, martedì 12 maggio, lungo la SP510 Sebina Orientale.