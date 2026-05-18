Maggio si salvi chi può! Lettera

A maggio, tra fine scuola e stanchezza crescente, una lettera mette in luce le difficoltà di chi affronta le ultime settimane con poche energie rimaste. La comunicazione, inviata da una persona coinvolta direttamente, descrive il mese come un periodo di stanchezza e fatica, in cui si cerca di arrivare a fine percorso con tutte le forze ancora disponibili. La lettera riflette un sentimento di sfida e un desiderio di resistere fino alla conclusione di un ciclo importante.

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Inviata da Filomena Taronna - Maggio, il mese del fine scuola. L’ultimo da attraversare con le poche forze rimaste. Quello delle scadenze, degli infiniti impegni e altrettanti adempimenti moltiplicati per mille a mano e fuori mano. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Hitler in Colour UNCENSORED Sullo stesso argomento Reno o Bagnacavallo. Si salvi chi puòL’ultima giornata di regular season del campionato di Promozione, ha decretato gli accoppiamenti di playoff e playout. Leggi anche: Pronostico St. Pauli-Wolfsburg: si salvi chi può 12 maggio 2026 Discussione Quotidiana e Thread di Trasferimenti reddit Si salvi chi può. Orbaniani in fuga con la cassa. E forse anche OrbánJet privati carichi di ricchezze varie sono partiti costantemente in questi giorni da Vienna, scrive il sito di giornalismo investigativo VSquare. Direzione Arabia Saudita, Emirati Arabi, Oman. È qui ... huffingtonpost.it 'Si Salvi Chi Può?', libro inchiesta sulla sanitàRENZO BERTI, LUIGI CAROPPO, ILARIA ULIVELLI, STEFANO VETUSTI, 'SI SALVI CHI PUÒ? RINASCITA O MORTE DELLA SANITÀ PER TUTTI' (LE LETTERE, 202 PAGG, 16 EURO). Un libro inchiesta che mette sotto la lente ... ansa.it