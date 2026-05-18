Maestro d' oro

Un momento di incertezza si manifesta negli ultimi istanti, quando il dritto finale sfiora un pezzetto di riga. La decisione sulla validità del colpo viene presa dopo un controllo visivo e un'analisi dei rilevamenti ufficiali. La partita si conclude con una vittoria che lascia il pubblico in attesa di conoscere l’esito definitivo. La tensione si taglia con il coltello mentre si aspetta la comunicazione ufficiale sulla validità del colpo.

C’è qualche secondo di incertezza, su quel dritto finale, che sfiora un pezzetto di riga. Poi le braccia larghe con la racchetta in mano - la sua esultanza ormai iconica - le mani sopra al cappello, la faccia che si piega in una felicità quasi incredula, e forse anche rara, il boato del pubblico, punteggiato d’arancione. Il sesto Master 1000 consecutivo, il Golden Masters, il primo titolo a Roma, a un italiano dopo cinquant’anni. Jannik Sinner sale sul palco dopo il brillante e dolcissimo Casper Ruud, e fa un discorso presidenziale. Si congratula con il suo avversario in inglese, ringrazia il suo team e poi sottolinea con eleganza che il suo trionfo fa parte di un successo più ampio: quello di Bolelli-Vavassori in doppio, quelli di Jasmine Paolini e Sara Errani lo scorso anno, tra singolare e doppio femminile. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com

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GRAN MAESTRO LEGENDARIO APLAUDE al PRODIGIO de ORO (12 años)

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