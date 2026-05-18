Madre e figlia avvelenate a Campobasso riprendono gli interrogatori

Da lapresse.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Campobasso sono ripresi oggi gli interrogatori delle persone coinvolte nell’inchiesta sul presunto duplice omicidio di una madre e di sua figlia, avvenuto tra il 27 e il 28 dicembre 2025. Le due donne, residenti a Pietracatella, sono state trovate vittime di avvelenamento con ricina e sono decedute nel corso di quelle notti. Le forze dell’ordine stanno ascoltando gli individui ritenuti informati sui fatti nell’ambito delle indagini in corso.

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Riprendono oggi in Questura a  Campobasso gli interrogatori delle persone informate dei fatti nell’ambito dell’inchiesta sul presunto duplice omicidio di Sara Di Vita e Antonella Di Ielsi, madre e figlia di Pietracatella avvelenate con la ricina e morte tra il 27 e il 28 dicembre 2025. Secondo quanto si apprende da fonti investigative, restano ancora una ventina di testimonianze da raccogliere tra parenti, amici, vicini di casa e conoscenti della famiglia. Oltre 100 audizioni condotte ma ancora nessun indagato. Le audizioni, coordinate dalla Squadra Mobile di Campobasso diretta da Marco Graziano e dalla Procura di Larino guidata da Elvira Antonelli, hanno già superato quota cento, alcune svolte anche alla presenza della procuratrice capo. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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