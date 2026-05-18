La statua della Madonna di San Luca è tornata nel santuario dopo essere stata portata in processione attraverso le vie della città. La cerimonia si è svolta questa mattina, con la partecipazione di diversi fedeli e rappresentanti della comunità religiosa. Durante l’evento, sono state pronunciate preghiere e invocazioni per chiedere pace e serenità per la città, i suoi abitanti e il mondo intero. La statua è stata collocata al suo solito posto all’interno del santuario, dove rimarrà fino alla prossima occasione liturgica.

La Madonna di San Luca è ritornata a casa, nella sua casa, nel santuario della Beata Vergine sul Colle della Guardia: ieri pomeriggio la tradizionale processione per la risalita dell’Immagine sacra ha percorso le vie del centro, partendo dalla Cattedrale dove l’icona è rimasta per una settimana, e snodandosi lungo via Indipendenza, Ugo Bassi, Nosadella e Saragozza, e sostando per la benedizione in Piazza Malpighi, Porta Saragozza e all’Arco del Meloncello. Proprio durante la sosta a Porta Saragozza il cardinale Zuppi ha espresso un pensiero di vicinanza ai feriti della tragedia di Modena e ricordato che tutti "conserviamo nel cuore l’impegno per la pace. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Madonna di San Luca, la risalita: "Il Signore dia pace alla città, ai nostri cuori, a tutto il mondo"

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L'immagine della Madonna di San Luca scende in città

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