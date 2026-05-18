Madonna di Campiglio d’estate si presenta come un luogo ricco di possibilità, anche fuori dalla stagione sciistica. La SkiArea Madonna di Campiglio Dolomiti di Brenta comprende le località di Folgarida Marilleva, Madonna di Campiglio e Pinzolo, situate tra la Val di Sole e la Val Rendena. Durante l’inverno, questa zona è conosciuta per le sue piste di sci di alta qualità. La zona è accessibile tutto l’anno, offrendo attività diverse in ogni stagione.

C i sono luoghi che non si raccontano in una stagione sola. La SkiArea Madonna di Campiglio Dolomiti di Brenta è uno di questi: comprensorio che unisce Folgarida Marilleva, Madonna di Campiglio e Pinzolo tra la Val di Sole e la Val Rendena, d’inverno è sinonimo di sci d’eccellenza. Ma quando la neve si scioglie e i prati tornano a fiorire, accade qualcosa di altrettanto unico: comincia la stagione estiva con le sue infinite attività. Le cabinovie salgono silenziose verso i balconi naturali affacciati sulle Dolomiti di Brenta, Patrimonio dell’Umanità UNESCO. Poi le porte si aprono, e appare un panorama mozzafiato: guglie di roccia chiara che al tramonto si tingono di rosa, laghetti alpini che riflettono il cielo, boschi che profumano di resina e di silenzio. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Madonna di Campiglio d’estate è un paradiso di opportunità

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