Madonie Unesco global geopark eletto il mini presidente Federparchi Italia

Nel territorio delle Madonie, riconosciuto come geoparco globale dall’Unesco, è stato scelto il mini presidente di Federparchi Italia. L’elezione si inserisce nel progetto nazionale “Coloriamo il nostro futuro”, che ha visto la partecipazione di scuole, enti locali e associazioni del territorio. L’obiettivo dell’iniziativa è coinvolgere diverse realtà per promuovere un’educazione ambientale e sensibilizzare sulla tutela del patrimonio naturale. La cerimonia ha avuto luogo nelle scorse settimane, con la presenza di rappresentanti di vari enti coinvolti.

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