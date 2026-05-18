Madonie Unesco global geopark eletto il mini presidente Federparchi Italia
Nel territorio delle Madonie, riconosciuto come geoparco globale dall’Unesco, è stato scelto il mini presidente di Federparchi Italia. L’elezione si inserisce nel progetto nazionale “Coloriamo il nostro futuro”, che ha visto la partecipazione di scuole, enti locali e associazioni del territorio. L’obiettivo dell’iniziativa è coinvolgere diverse realtà per promuovere un’educazione ambientale e sensibilizzare sulla tutela del patrimonio naturale. La cerimonia ha avuto luogo nelle scorse settimane, con la presenza di rappresentanti di vari enti coinvolti.
L’iniziativa, promossa nell’ambito del progetto nazionale “Coloriamo il nostro futuro”, ha coinvolto istituzioni scolastiche, enti territoriali e realtà associative. Tra i momenti più significativi del convegno, l’elezione del nuovo mini presidente della Federparchi d’Italia. L’assemblea dei mini. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
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