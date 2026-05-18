La squadra di calcio locale è attualmente in vendita, e si discute ancora sulle possibili future figure che potrebbero assumere ruoli di rilievo. Tra le ipotesi che circolano, c’è quella di un imprenditore abruzzese del settore dolciario, che potrebbe diventare il nuovo presidente. Tuttavia, non sono stati ancora definiti i nomi di altri potenziali interlocutori interessati al club e alle sue vicende di gestione. La situazione rimane quindi in evoluzione, senza annunci ufficiali o decisioni definitive.

La Maceratese è in vendita e non è ancora tramontata l’ipotesi che possa essere l’imprenditore dolciario abruzzese Luciano Campitelli il nuovo presidente, mentre non ha ancora un nome certo l’interlocutore del territorio interessato al club biancorosso. La trattativa per conto di Campitelli è portata avanti da Marco Nacciarriti, un tempo amministratore delegato del club biancorosso. "Tutto - ricorda Nacciarriti - è iniziato un mese e mezzo fa in modo silente per non distrarre la squadra che stava lottando per centrare la salvezza, nel frattempo i giocatori hanno mantenuto la categoria però al momento le parti, nonostante gli incontri, sono distanti per cui la trattativa è in una fase di stallo". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Maceratese e Campitelli. Un matrimonio in forse

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Primo Maggio a teatro: in scena le poesie romagnole di "Brisli" con Denis CampitelliVenerdì 1 maggio, in occasione della Festa dei Lavoratori, il Circolo culturale La Rimbomba di Bertinoro ospita lo spettacolo teatrale "Brisli",...

Leggi anche: Campitelli (FdI) sulle terme di Caramanico: "Stop a stravolgimenti, progetto 'Le Tre Acque' è prioritario"

Maceratese e Campitelli. Un matrimonio in forseLa Maceratese è in vendita e non è ancora tramontata l’ipotesi che possa essere l’imprenditore dolciario abruzzese Luciano Campitelli il nuovo presidente, mentre non ha ancora un nome certo l’interloc ... sport.quotidiano.net

Maceratese in vendita, due trattative. Ma Crocioni vuole garanzieMacerata, 17 maggio 2026 – Entro martedì-mercoledì si conoscerà il futuro della Maceratese: o si arriverà alla fumata bianca in una delle due trattative ancora in piedi per cedere il club oppure il pr ... ilrestodelcarlino.it