In vista delle prossime elezioni nella città toscana, il rappresentante di un partito ha commentato le recenti polemiche, definendole una “macchina del fango” che si sarebbe attivata alla fine della campagna elettorale. Ha aggiunto che la trasparenza è totale, ma ha criticato chi ha promosso accuse, definendoli disperati. La risposta è arrivata dopo le dichiarazioni di un esponente di un altro partito, che aveva sollevato questioni sulla trasparenza e sull’etica delle operazioni in corso.

Arezzo, 18 maggio 2026 – Elezioni Arezzo. Ceccarelli r isponde a Lucacci, FdI: . «Quando mancano pochi giorni al voto e la destra vede svanire il proprio vantaggio, scatta puntuale la macchina del fango. L'attacco scomposto del candidato di Fratelli d'Italia sulla mia storia professionale ne è la prova evidente: un mix di furberie e di disperati accostamenti pur di evocare fantasmi del passato». Lo dichiara il candidato sindaco del centrosinistra e dei civici, Vincenzo Ceccarelli. «Rispondo con la massima serenità e trasparenza, la stessa che ha guidato tutta la mia vita pubblica e che è depositata nei miei curriculum e nei registri pubblici, consultabili da chiunque – continua Ceccarelli –. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - «Macchina del fango da fine campagna elettorale. Trasparenza totale, ma non accettiamo lezioni da chi è disperato»

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

La HISTORIA del SOMBRERO: No Nació para Vestir, Nació para Sobrevivir

Sullo stesso argomento

Ceccarelli risponde a Lucacci: "Macchina del fango, non accettiamo lezioni da chi è disperato"“Quando mancano pochi giorni al voto e la destra vede svanire il proprio vantaggio, scatta puntuale la macchina del fango.

Bignami inchioda Magi: "Non accettiamo lezioni da chi prende soldi da Soros"Sono bastati pochi minuti a Galeazzo Bignami per inchiodare Riccardo Magi e tutta la sinistra.

Certo come no, #ADL per le tue farneticazioni si sarebbe tolto dalle tasche 200 e più mln per poi attivare la macchina del fango su Conte. La verità è che a differenza di Spalletti Conte non ha avuto paura di affrontare il post scudetto essendo un vincente e abit x.com

Battaglia per il Garante infanzia. Trovato: Sono uno scomodo. Macchina del fango contro di meL’ex presidente del tribunale minori: Ricostruzioni mirate a delegittimarmi, il tempismo è sospetto. Non c’entro con i reati di Fiesoli, tutelati i ragazzi. E giovedì il braccio di ferro in commissi ... lanazione.it

Smontata la macchina del fango di Travaglio e compagni…?Smontato documentalmente il caso Minetti pieno di illazioni e falsità pubblicate dal Fatto Quotidiano : la specialità di casa Travaglio ... ilcorrieredelgiorno.it