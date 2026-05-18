A quattro mesi dalla scomparsa di una nota attrice, l’attore protagonista di numerose produzioni ha espresso il suo dolore pubblico, dichiarando di sentirsi ancora molto colpito dalla perdita. Ha affermato di aver avuto con lei un rapporto speciale e di avere ancora sensazioni di incompletezza riguardo a qualcosa che non è stato chiarito o concluso tra loro. La notizia è stata condivisa attraverso un’intervista, attirando l’attenzione di fan e media sulla vicenda.

«Sento davvero di aver lasciato delle cose irrisolte con lei» Catherine O'Hara avrà sempre un posto speciale nella sua vita. Quando gli viene chiesto come si è sentito in occasione dell 'inaugurazione della sua stella su Hollywood Boulevard nel dicembre 2023, non può fare a meno di menzionare la due volte vincitrice di un Emmy Award. "Era venuta e ha fatto un discorso prima che la stella fosse inaugurata: 'So che hai lavorato molto duramente', ha detto, prima di aggiungere 'ma hai fatto sembrare la recitazione la cosa più naturale del mondo'". Catherine O'Hara è d'accordo: "Mamma ho perso l'aereo è stato, e sarà per sempre, un fenomeno davvero globale. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Macaulay Culkin: «La morte di Catherine O’Hara mi ha devastato. Sento di aver lasciato qualcosa in sospeso con lei»

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Macaulay Culkin Mourns Catherine OHara After Her Death

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