Ma la Spagna… Fazio imbarazza Schlein a Che Tempo Che Fa | cala il gelo

Da novella2000.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante la trasmissione televisiva, Fabio Fazio ha intervistato Elly Schlein, creando un momento di imbarazzo tra i due. La discussione ha suscitato qualche disagio, portando a un clima di tensione che si è fatto percepire anche in diretta. La conversazione ha avuto un fascio di domande che hanno portato a un certo silenzio tra gli ospiti, attirando l’attenzione dei telespettatori. La scena si è conclusa con un momento di silenzio, lasciando un senso di disagio nel pubblico.

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Fabio Fazio ha intervistato Elly Schlein a Che Tempo Che Fa. La politica ha avuto un momento di imbarazzo. Elly Schlein è stata ospite nella trasmissione di Fabio Fazio, Che Tempo Che Fa. La politica è stata intervistata, ma una domanda sul nucleare ha lasciato un momento di imbarazzo. Elly Schlein è stata ospite a Che Tempo Che Fa e ha risposto alle tante domande di Fabio Fazio. Una in particolare, però, ha scatenato un momento di imbarazzo. La segretaria del Pd ha parlato molto e ha dichiarato che, secondo lei, il modello a cui l’Italia dovrebbe ispirarsi, è la Spagna di Pedro Sanchez. La donna ne ha parlato con molta convinzione, sottolineando che sarebbe un Paese da seguire dai diritti civili all’ambito economico. 🔗 Leggi su Novella2000.it

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