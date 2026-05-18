Durante la trasmissione televisiva, Fabio Fazio ha intervistato Elly Schlein, creando un momento di imbarazzo tra i due. La discussione ha suscitato qualche disagio, portando a un clima di tensione che si è fatto percepire anche in diretta. La conversazione ha avuto un fascio di domande che hanno portato a un certo silenzio tra gli ospiti, attirando l’attenzione dei telespettatori. La scena si è conclusa con un momento di silenzio, lasciando un senso di disagio nel pubblico.

Fabio Fazio ha intervistato Elly Schlein a Che Tempo Che Fa. La politica ha avuto un momento di imbarazzo. Elly Schlein è stata ospite nella trasmissione di Fabio Fazio, Che Tempo Che Fa. La politica è stata intervistata, ma una domanda sul nucleare ha lasciato un momento di imbarazzo. Elly Schlein è stata ospite a Che Tempo Che Fa e ha risposto alle tante domande di Fabio Fazio. Una in particolare, però, ha scatenato un momento di imbarazzo. La segretaria del Pd ha parlato molto e ha dichiarato che, secondo lei, il modello a cui l’Italia dovrebbe ispirarsi, è la Spagna di Pedro Sanchez. La donna ne ha parlato con molta convinzione, sottolineando che sarebbe un Paese da seguire dai diritti civili all’ambito economico. 🔗 Leggi su Novella2000.it

© Novella2000.it - “Ma la Spagna…”, Fazio imbarazza Schlein a Che Tempo Che Fa: cala il gelo

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#Fazio sicuramente sarà punito per aver fatto per una volta un'osservazione non gradita a un intervistato comunista! 20% dell'energia spagnola è nucleare...ma loro fanno finta di ignorarlo. #Schlein liberoquotidiano.it/news/politica/… x.com

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