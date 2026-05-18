Ma Jannik… Sinner clamoroso col presidente Mattarella | il pubblico degli Internazionali sente tutto

Durante gli Internazionali d’Italia 2026, il pubblico ha assistito a un momento inaspettato tra il tennista e il presidente della Repubblica. Dopo la vittoria, Sinner si è rivolto al capo dello Stato con un'espressione di sorpresa, mentre il pubblico ha assistito a un dialogo che ha attirato l’attenzione generale. La scena si è svolta nel contesto di una cerimonia ufficiale, con il tennista che ha mostrato entusiasmo e naturalezza davanti alle telecamere.

Il trionfo agli Internazionali d’Italia 2026 ha consacrato ancora una volta Jannik Sinner come simbolo dello sport azzurro, capace di unire risultati straordinari e spontaneità disarmante. Sul campo centrale, davanti a un pubblico in festa, il numero uno al mondo ha superato Casper Ruud al termine di una finale intensa, riportando il titolo maschile in Italia dopo mezzo secolo. Un successo che ha assunto un significato ancora più speciale per la presenza in tribuna del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, protagonista poi della cerimonia di premiazione. Proprio durante la consegna della coppa, Sinner si è lasciato andare a un discorso sentito, tra emozione e ironia. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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Jannik Sinner - The cutest video you'll see today

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