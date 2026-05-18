M5S prove di coalizione La scommessa di ’Nova’

Da lanazione.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Movimento 5 Stelle sta sondando le possibilità di formare una coalizione, concentrandosi su diversi settori chiave come industria, lavoro e infrastrutture. Tra gli argomenti discussi figurano anche temi come ambiente, urbanistica, cultura e comunicazione. La strategia mira a mettere insieme più forze politiche per affrontare le questioni principali del paese. La proposta, denominata ‘Nova’, si propone di portare avanti un programma articolato, coinvolgendo vari ambiti della pubblica amministrazione e delle politiche pubbliche.

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Industria, lavoro e infrastrutture, ma anche ambiente, urbanistica, cultura e comunicazione. Tanti gli argomenti del ’mercato dei temi’, ai quali hanno portato il loro contributo oltre un centinaio di partecipanti a ’Nova-Parola all’Italia’, l’iniziativa nazionale del Movimento 5 Stelle che ha fatto tappa anche a Siena nella location di Villa Ermellina. L’iniziativa ha voluto essere un primo passo verso quella coalizione progressista, che dovrebbe sfidare il centrodestra alle prossime elezioni politiche. "C’è grande soddisfazione per l’adesione a ’Nova’ qui a Siena – il commento del coordinatore provinciale dei 5Stelle, Alessandro Fanetti –.... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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