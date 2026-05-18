M5S ad Avellino | Stop al ddl caccia è uno scempio costituzionale

Una senatrice del Movimento 5 Stelle è arrivata ad Avellino, dove è stata accolta da una rappresentante locale del partito e presidente di una commissione parlamentare. La visita si è concentrata sulla presentazione di un disegno di legge riguardante le politiche di caccia, con l’opposizione del partito che lo ha definito “uno scempio costituzionale”. La senatrice è vicepresidente dell’Intergruppo Parlamentare Sviluppo Sud Aree Fragili e Isole Minori, e ha partecipato a un incontro con i rappresentanti del territorio.

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