LVMH cede Marc Jacobs | ora è di proprietà Whp Global

Whp Global ha concluso l'acquisto del brand Marc Jacobs, con un accordo definitivo firmato recentemente. La cessione è stata confermata da LVMH, che ha concluso due operazioni finanziarie legate alla transazione. La società ha comunicato che l'accordo con Whp Global è stato formalizzato nella settimana precedente. La vendita riguarda il marchio di moda e accessori, senza ulteriori dettagli sui termini economici dell'operazione.

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Whp Global ha siglato l’accordo definitivo per la cessione del brand Marc Jacobs. LVMH ha, infatti, firmato un accordo la scorsa settimana, che si è concluso con due operazioni finanziarie. Infatti, anche G-III Apparel Group, azienda di abbigliamento americana, sarà parte di Whp Global nella proprietà del marchio Marc Jacobs, con una quota del 50% della joint venture. Ora è ufficiale: Marc Jacobs non è più proprietà LVMH. L’azienda G-III Apparel Group ha investito, secondo quanto riportato da Fashion Network, circa 500 milioni di dollari in questa operazione, portando il valore complessivo dell’accordo a 1 miliardo di dollari. L’investimento è finalizzato a gestire alcune parti delle attività globali di vendita diretta al consumatore e all’ingrosso del marchio. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - LVMH cede Marc Jacobs: ora è di proprietà Whp Global ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Tati's NEW Brand and Spilling MAJOR Tea! + I Hate Alix Earle's New Collaboration | Makeup News Sullo stesso argomento Leggi anche: Conviene Marc Jacobs Gonna ‘the Rip And? Leggi anche: Marc Jacobs Maglione Righe: Verdetto Finale LVMH cede Marc Jacobs: ora è di proprietà Whp GlobalWhp Global ha siglato l’accordo definitivo per la cessione del brand Marc Jacobs. LVMH ... msn.com Brand o brand…elli/ LVMH cede Marc Jacobs a WHP Global, la fine di un’era per il gruppo del lussoIl gruppo francese LVMH ha annunciato la firma di un accordo definitivo per la cessione del marchio Marc Jacobs a WHP Global, società specializzata nella gestione e valorizzazione di brand internazion ... affaritaliani.it