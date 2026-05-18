Lunedì nero per i servizi pubblici | parte lo sciopero generale contro il riarmo
Lunedì nero per i servizi pubblici in tutta Italia, con uno sciopero generale indetto dall’Unione Sindacale di Base (USB). La protesta riguarda il riarmo e si è avviata questa mattina, coinvolgendo diverse categorie di lavoratori pubblici. Le attività di trasporto, sanità e altri settori sono state parzialmente o totalmente ferme, con manifestazioni in varie città. La mobilitazione si protrarrà per tutta la giornata, con manifestazioni e presidi in diverse zone del paese.
Dalla Scuola alla Sanità, sarà un lunedì nero per i servizi pubblici. In corso lo sciopero generale contro il riarmo. Lo sciopero, che raccoglie “l’appello lanciato dalla Global Sumud Flotilla”, coinvolge tutti i settori pubblici e privati, ad eccezione del trasporto aereo. A rischio, dunque, trasporti pubblici locali e nazionali, scuola e sanità. Con il coinvolgimento dei dipendenti del settore scolastico, le lezioni in classe potrebbero subire cancellazioni o variazioni, con alcune scuole che, caso per caso, potrebbero restare chiuse. Disagi anche nella sanità, dove le visite specialistiche programmate, gli esami di laboratorio e gli interventi non urgenti potrebbero essere rimandati. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it
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