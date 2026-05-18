Lunedì nero per i servizi pubblici | parte lo sciopero generale contro il riarmo

Lunedì nero per i servizi pubblici in tutta Italia, con uno sciopero generale indetto dall’Unione Sindacale di Base (USB). La protesta riguarda il riarmo e si è avviata questa mattina, coinvolgendo diverse categorie di lavoratori pubblici. Le attività di trasporto, sanità e altri settori sono state parzialmente o totalmente ferme, con manifestazioni in varie città. La mobilitazione si protrarrà per tutta la giornata, con manifestazioni e presidi in diverse zone del paese.

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