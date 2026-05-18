L' Under 17 Eccellenza sfida la Fortitudo 103 Academy Bologna | in palio c' è la finale del Trofeo Emilia Romagna

L'Under 17 Eccellenza di Unieuro si prepara a sfidare la Fortitudo 103 Academy Bologna in una partita decisiva valida per l'accesso alla finale del Trofeo Emilia Romagna. L'incontro si terrà nelle prossime ore, con entrambe le squadre che si allenano intensamente in vista della sfida. La partita rappresenta un passaggio importante per le giovani leve, che cercano di conquistare il passaggio di turno e proseguire il cammino nel torneo regionale.

Ore di vigilia per l'Under 17 Eccellenza targata Unieuro, che si appresta a scendere in campo per un back to back che mette in palio la finale del Trofeo Emilia Romagna. Avversaria dei biancorossi sarà la Fortitudo 103 Academy Bologna. Il match di andata si giocherà al Villa Romiti mercoledì alle. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

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