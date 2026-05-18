L’ultima minaccia di Trump all’Iran

Domenica, un rappresentante degli Stati Uniti ha dichiarato che l’Iran rischia di perdere tutto se non accetterà le richieste statunitensi. La dichiarazione include una richiesta di accordo per un cessate il fuoco permanente, altrimenti si prevedono combattimenti più intensi. Le parole arrivano in un momento di tensione crescente tra i due paesi, con i funzionari statunitensi che insistono sulla necessità di un accordo e sull’assenza di alternative pacifiche. La situazione resta complessa e al centro di un intenso confronto diplomatico.

Trump ha avvertito domenica che “non rimarrà nulla dell’Iran” se non accetterà rapidamente le richieste degli Stati Uniti e non stipulerà un accordo per garantire un cessate il fuoco permanente, minacciando una ripresa dei combattimenti con maggiore intensità. “Per l’Iran, il tempo scorre e sarà meglio che si muova, velocemente, o non rimarrà nulla di loro. Il tempo è fondamentale!” ha scritto Trump sulla sua piattaforma di social media, Truth Social. In una serie di post pubblicati sul suo profilo Truth nelle ultime ore, il presidente americano, Donald Trump, ha anche condiviso una mappa del Medioriente, cui è sovrapposta una bandiera americana, con una serie di frecce che indicano l’Iran. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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Perché Trump sta minacciando di nuovo lIran

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