Lui? Non se la passa bene… Fiorello la confessione sul famoso della tv

Durante il Salone internazionale del libro di Torino 2026, tra incontri e dibattiti, si è svolto un momento di grande attenzione con la presenza del critico televisivo Aldo Grasso e dello showman Fiorello. Tra le varie discussioni, una delle dichiarazioni più discusse è stata quella di Fiorello riguardo alle condizioni di salute di un noto personaggio televisivo, affermando che “lui non se la passa bene”. L'evento ha attirato numerosi commenti sui social e tra i partecipanti.

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