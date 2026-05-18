Lui? Non se la passa bene… Fiorello la confessione sul famoso della tv

Da caffeinamagazine.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante il Salone internazionale del libro di Torino 2026, tra incontri e dibattiti, si è svolto un momento di grande attenzione con la presenza del critico televisivo Aldo Grasso e dello showman Fiorello. Tra le varie discussioni, una delle dichiarazioni più discusse è stata quella di Fiorello riguardo alle condizioni di salute di un noto personaggio televisivo, affermando che “lui non se la passa bene”. L'evento ha attirato numerosi commenti sui social e tra i partecipanti.

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Al Salone internazionale del libro di Torino 2026, tra incontri affollati e dibattiti che hanno animato l’intera manifestazione, uno dei momenti più commentati è stato senza dubbio quello che ha visto protagonisti il critico televisivo Aldo Grasso e lo showman Fiorello. Un confronto vivace, a tratti ironico, ma anche carico di riflessioni profonde sullo stato attuale della televisione italiana, tra nostalgia per il passato e preoccupazione per il presente. Nel corso dell’incontro, Fiorello ha toccato diversi temi, ma a catturare maggiormente l’attenzione è stato il passaggio dedicato all’amico Amadeus. Il conduttore, per anni volto simbolo di Rai1 e protagonista di stagioni televisive di grande successo, ha scelto di lasciare la rete ammiraglia per intraprendere una nuova avventura sul Nove. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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