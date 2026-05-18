L’ufficio postale riapre stamani con nuova veste

L’ufficio postale di San Romano riapre oggi al pubblico, alle 10,30, dopo aver completato i lavori di ristrutturazione. La riapertura avviene a seguito di interventi che hanno riguardato la riorganizzazione degli spazi interni, in linea con le nuove disposizioni della tipologia Polis. La struttura sarà accessibile ai cittadini per i servizi postali e di pagamento. La riapertura segna il ritorno alle normali attività dell’ufficio, che era stato temporaneamente chiuso per lavori di adeguamento.

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SAN ROMANO L’ufficio postale di San Romano riapre al pubblico stamani, lunedì, dalle 10,30, dopo i lavori di ristrutturazione secondo la tipologia Polis. "Sono terminati gli interventi di ammodernamento e ristrutturazione della sede di via Gramsci, finalizzati ad accogliere anche tutti i principali servizi della pubblica amministrazione grazie a Polis, l’iniziativa di Poste Italiane per promuovere la coesione economica, sociale e territoriale nei 7mila comuni con meno di 15mila abitanti contribuendo al loro rilancio – si legge in una nota di Poste – L’ufficio postale di San Romano è stato completamente rinnovato. La sala che accoglie i... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - L’ufficio postale riapre stamani con nuova veste ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video A wealthy CEO donates an abandoned house to a poor girl – a new life begins from there. Sullo stesso argomento Ufficio postale di Paduli riapre al pubblico dopo i lavori con il progetto PolisLa nuova sede di via Marcarelli, 2, è nuovamente operativa per offrire ai clienti tutta la certificazione Anpr (Anagrafe nazionale della popolazione... Leggi anche: Riapre al pubblico completamente ristrutturato l'ufficio postale Riapre l’ufficio postale di Silea dopo gli interventi di ammodernamento x.com L’ufficio postale riapre stamani con nuova vesteSAN ROMANO L’ufficio postale di San Romano riapre al pubblico stamani, lunedì, dalle 10,30, dopo i lavori di ristrutturazione secondo ... lanazione.it Poste Italiane, l’ufficio di Ogliastro Cilento riapre in versione PolisRiapre l'ufficio postale di Ogliastro Cilento dopo i lavori di ristrutturazione del progetto Polis. Scopri i nuovi servizi della Pubblica Amministrazione e come richiedere il passaporto in sede ... infocilento.it