Ludicomix la pioggia non ferma la festa Alderighi | Tante persone bilancio positivo
Nonostante la pioggia di sabato, Ludicomix si è svolta con grande affluenza di pubblico. La manifestazione si è tenuta nel centro della città e ha attirato molte persone, secondo quanto riferito dal presidente della manifestazione. Alle 16 di ieri pomeriggio, i organizzatori avevano già segnalato un bilancio positivo, confermando che l’evento ha incontrato il favore dei partecipanti nonostante le condizioni meteorologiche sfavorevoli. La festa ha proseguito senza interruzioni, registrando una buona partecipazione generale.
EMPOLI "Molto bene, nonostante la pioggia di sabato". Era positivo il bilancio già ieri pomeriggio, alle 16, della manifestazione Ludicomix, come ha confermato il presidente Tommaso Alderighi. Tanta gente. Molti appassionati tra gli stand espositivi. Sabato sembrava un fine settimana invernale, ma il bel tempo di ieri ha favorito l’afflusso. Si è trattato dell’edizione 21 della storica manifestazione empolese, raduno ormai tradizionale degli ‘aficionados’ del fumetto, del fantasy, in generale di tutto ciò che da tempo fa ben parte della cultura generale italiana. Tante persone all’area Fumetti e Pop: erano - come spiega l’organizzazione - spazi dedicati ai gadget, carte da collezione, novità editoriali ed autoproduzioni. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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