Ludicomix la pioggia non ferma la festa Alderighi | Tante persone bilancio positivo

Nonostante la pioggia di sabato, Ludicomix si è svolta con grande affluenza di pubblico. La manifestazione si è tenuta nel centro della città e ha attirato molte persone, secondo quanto riferito dal presidente della manifestazione. Alle 16 di ieri pomeriggio, i organizzatori avevano già segnalato un bilancio positivo, confermando che l’evento ha incontrato il favore dei partecipanti nonostante le condizioni meteorologiche sfavorevoli. La festa ha proseguito senza interruzioni, registrando una buona partecipazione generale.

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