Ludicomix bilancio positivo per l’edizione 2026

Si è appena conclusa la 21ª edizione di Ludicomix, evento dedicato a fumetto, fantasy e gioco. La manifestazione ha registrato un buon afflusso di pubblico e un’ampia partecipazione alle attività organizzate. Durante i giorni dell’evento sono stati presenti espositori e artisti, con numerose iniziative rivolte agli appassionati. Sono stati inoltre sviluppati workshop, proiezioni e incontri, attirando visitatori di diverse età. La manifestazione si è svolta senza problemi di rilievo.

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