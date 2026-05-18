Ludicomix bilancio positivo per l’edizione 2026

Da firenzetoday.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Si è appena conclusa la 21ª edizione di Ludicomix, evento dedicato a fumetto, fantasy e gioco. La manifestazione ha registrato un buon afflusso di pubblico e un’ampia partecipazione alle attività organizzate. Durante i giorni dell’evento sono stati presenti espositori e artisti, con numerose iniziative rivolte agli appassionati. Sono stati inoltre sviluppati workshop, proiezioni e incontri, attirando visitatori di diverse età. La manifestazione si è svolta senza problemi di rilievo.

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Si è conclusa la 21ª edizione di Ludicomix, manifestazione dedicata a fumetto, fantasy e gioco, con un bilancio positivo in termini di partecipazione e fruizione delle iniziative proposte. Dopo una giornata di sabato caratterizzata da condizioni meteo incerte, la domenica ha favorito un’affluenza. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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