L’Ucraina ha la sua prima bomba planante | Pronta al combattimento
L’Ucraina ha annunciato di aver sviluppato la sua prima bomba aerea guidata di produzione nazionale, realizzata da DG Industry all’interno del progetto Brave1. Il nuovo ordigno ha superato con successo tutti i test previsti e si trova ora in condizioni di essere impiegato in operazioni militari. La notizia rappresenta un passo significativo nel settore della difesa del paese, che ha comunicato ufficialmente la disponibilità del nuovo armamento. La bomba è stata definita “pronta al combattimento” dall’ente che ne ha curato lo sviluppo.
L’Ucraina ha annunciato di aver sviluppato la sua prima bomba aerea guidata di produzione nazionale. Il nuovo ordigno, realizzato da DG Industry nell’ambito del cluster tecnologico militare Brave1, ha superato tutti i test richiesti ed è stato dichiarato pronto per l’impiego operativo. A renderlo. 🔗 Leggi su Today.it
Ukrainian bombs destroy Russian military bases on the front line
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