Lotto e 10eLotto vincite a Frigento e a Mirabella Eclano

Da avellinotoday.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante il fine settimana in Campania sono state registrate diverse vincite significative legate al gioco del Lotto e al 10eLotto. In particolare, alcune delle vincite più alte sono state ottenute venerdì e sabato in due località della regione. I dettagli delle singole estrazioni e le somme vinte non sono stati specificati, ma le notizie indicano una presenza consistente di premi nelle zone di Frigento e Mirabella Eclano. La regione si conferma tra le aree dove si sono registrate le vincite più rilevanti di questa tornata di concorsi.

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Pioggia di vincite in Campania nei concorsi del weekend del gioco del Lotto e del 10eLotto. Infatti, proprio in questa regione – riporta Agimeg – sono state centrate alcune delle vincite più alte delle estrazioni di venerdì e sabato.A Frigento, in provincia di Avellino, un giocatore ha vinto 9. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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