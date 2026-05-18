Lotto e 10eLotto vincite a Frigento e a Mirabella Eclano
Durante il fine settimana in Campania sono state registrate diverse vincite significative legate al gioco del Lotto e al 10eLotto. In particolare, alcune delle vincite più alte sono state ottenute venerdì e sabato in due località della regione. I dettagli delle singole estrazioni e le somme vinte non sono stati specificati, ma le notizie indicano una presenza consistente di premi nelle zone di Frigento e Mirabella Eclano. La regione si conferma tra le aree dove si sono registrate le vincite più rilevanti di questa tornata di concorsi.
Pioggia di vincite in Campania nei concorsi del weekend del gioco del Lotto e del 10eLotto. Infatti, proprio in questa regione – riporta Agimeg – sono state centrate alcune delle vincite più alte delle estrazioni di venerdì e sabato.A Frigento, in provincia di Avellino, un giocatore ha vinto 9. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
Estrazione in diretta del Gioco del Lotto e del Simbolotto di Sabato 28 Febbraio 2026
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