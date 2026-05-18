Lotto e 10eLotto vincite a Frigento e a Mirabella Eclano

Durante il fine settimana in Campania sono state registrate diverse vincite significative legate al gioco del Lotto e al 10eLotto. In particolare, alcune delle vincite più alte sono state ottenute venerdì e sabato in due località della regione. I dettagli delle singole estrazioni e le somme vinte non sono stati specificati, ma le notizie indicano una presenza consistente di premi nelle zone di Frigento e Mirabella Eclano. La regione si conferma tra le aree dove si sono registrate le vincite più rilevanti di questa tornata di concorsi.

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