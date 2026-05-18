Lotto colpo da 14mila euro a Verona | il weekend d’oro in Veneto

Durante il fine settimana, un giocatore ha vinto 14.000 euro a Verona grazie a una combinazione specifica. La vincita si è verificata in via Vigasio, ma non sono stati resi noti i dettagli esatti della combinazione vincente. Oltre a questa, altri premi sono stati distribuiti in diverse zone del Veneto. Le vincite di questa portata si sono concentrate principalmente in alcune aree della regione, senza ulteriori dettagli sulle modalità di gioco o sui punti di vendita coinvolti.

? Punti chiave Dove si sono concentrati gli altri premi del weekend veneto?. Quale combinazione ha permesso la vincita in via Vigasio?. Come sono distribuiti i 32mila euro tra le province?. Perché la fortuna ha colpito proprio su una ruota lontana?.? In Breve Due premi da 9mila euro registrati a Thiene e Treviso il 15 maggio.. Totale premi distribuiti nel Veneto pari a 32mila euro in ventiquattro ore.. Vincita veronese su ruota di Milano ottenuta in via Vigasio sabato 16 maggio.. Movimento di capitali tra province venete tra venerdì 15 e sabato 16 maggio.. Un terno e tre ambi sulla ruota di Milano hanno regalato 14mila euro a un giocatore in via Vigasio a Verona lo scorso sabato 16 maggio. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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