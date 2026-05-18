Nella corsa alla qualificazione alla prossima Champions League, quattro squadre si contendono gli ultimi due posti disponibili. La situazione è ancora aperta e tutto si deciderà nell’ultima giornata di campionato, prevista per il prossimo weekend. Attualmente, le posizioni delle squadre coinvolte sono molto vicine tra loro, con punti che variano di poche lunghezze. La lotta si svolge tra team di diverse città italiane, tutte determinate a conquistare un risultato utile per assicurarsi la partecipazione alla competizione europea.

Lotta infuocata per la qualificazione alla prossima Champions League: restano due pass da assegnare attraverso la Serie A e tutto si deciderà nell’ultima giornata, in programma il prossimo weekend. La Juventus è crollata in casa contro la Fiorentina per 2-0, il Como ha regolato il Parma per 1-0 di fronte al proprio pubblico, il Milan è riuscito ad avere la meglio sul campo del Genoa per 2-1, la Roma ha sconfitto la Lazio in un derby accesissimo per 2-0. La classifica: Milan e Roma a quota 70, Como e Juventus a 68. I rossoneri ospiteranno il Cagliari, i giallorossi faranno visita al Verona, i lariani incroceranno la Cremonese in trasferta, i bianconeri saranno impegnati nel derby con il Torino. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Lotta infuocata per la Champions League: chi la spunta tra Milan, Como, Juventus e Roma? Salvezza incerta

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Le squadre che lottano per la Champions League

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