Lotta Campionati europei Under 17 | Baggiani a un passo dal podio sfuma il sogno dell' atleta livornese

Durante i Campionati Europei Under 17 a Samokov, in Bulgaria, l'atleta livornese Michael Baggiani ha concluso la sua partecipazione a un passo dal podio. La sua gara si è conclusa senza raggiungere la medaglia, lasciando il sogno di un piazzamento importante ancora una volta sfumato. La competizione ha visto altri atleti conquistare le prime posizioni, mentre Baggiani ha concluso la sua prova senza ottenere un risultato finale che lo portasse sul podio.

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