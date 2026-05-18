Lotta Campionati europei Under 17 | Baggiani a un passo dal podio sfuma il sogno dell' atleta livornese
Durante i Campionati Europei Under 17 a Samokov, in Bulgaria, l'atleta livornese Michael Baggiani ha concluso la sua partecipazione a un passo dal podio. La sua gara si è conclusa senza raggiungere la medaglia, lasciando il sogno di un piazzamento importante ancora una volta sfumato. La competizione ha visto altri atleti conquistare le prime posizioni, mentre Baggiani ha concluso la sua prova senza ottenere un risultato finale che lo portasse sul podio.
Si ferma a un passo dalla medaglia l'avventura di Michael Baggiani ai Campionati Europei Under 17 di Samokov, in Bulgaria. Il lottatore del Gruppo Lottatori Livornesi ha concluso al quinto posto, ma il rammarico è tanto: il podio era davvero alla portata.L'inizio era stato promettente. Baggiani. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
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