Losi ineleggibile? La Lega presenta esposto Mosse disperate

A sei giorni dalle elezioni comunali di maggio, la campagna elettorale a Lecco si fa più acceso a causa di un esposto presentato da un partito politico. La questione centrale riguarda la presunta ineleggibilità di una candidata della Lega, che ha portato a un acceso dibattito pubblico. La decisione di presentare l’esposto è stata definita da alcuni come un tentativo disperato di ostacolare la candidatura. La vicenda sta attirando l’attenzione dei media locali, mentre si aspetta una risposta ufficiale delle autorità competenti.

A sei giorni dalle elezioni comunali del 24 e 25 maggio, la campagna elettorale lecchese si incendia su un fronte inatteso: quello della legittimità stessa della candidatura di Francesca Losi. La Lega Lecco - Lega Lombarda ha trasmesso formalmente alla Commissione Elettorale Circondariale una. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

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