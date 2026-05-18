Losi ineleggibile? La Lega presenta esposto Mosse disperate

A sei giorni dalle elezioni comunali del 24 e 25 maggio, la campagna elettorale lecchese si incendia su un fronte inatteso: quello della legittimità stessa della candidatura di Francesca Losi. La Lega Lecco - Lega Lombarda ha trasmesso formalmente alla Commissione Elettorale Circondariale una. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

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