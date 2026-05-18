L’oro fisico diventa welfare e punta a 100 corner in Italia

Da quotidiano.net 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un’azienda di Pesaro specializzata in investimenti in oro fisico ha annunciato l’intenzione di espandere la propria rete di distribuzione in Italia, puntando a raggiungere 100 punti vendita. L’obiettivo è offrire ai clienti soluzioni di protezione e diversificazione dei risparmi attraverso l’acquisto di oro fisico, garantendo approcci affidabili e trasparenti. La società si prepara così ad ampliare la presenza sul territorio nazionale, mantenendo la sua attenzione sulla qualità e sulla sicurezza delle operazioni.

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ASSET SRL, azienda di Pesaro attiva negli investimenti in oro fisico, offre soluzioni affidabili e trasparenti per chi desidera proteggere e diversificare i propri risparmi. Grazie ad oltre vent’anni di esperienza e una rete di consulenti dislocati nel territorio nazionale, Asset è sinonimo di competenza e sicurezza garantendo le commissioni tra le più basse in Europa. L’azienda marchigiana ha archiviato un 2025 straordinario, consolidando una crescita a doppia cifra e confermandosi innovatore nel settore della previdenza complementare e del welfare aziendale. L’anno si è concluso con un incremento del fatturato del 35% rispetto al 2024. Un risultato trainato dalla solidità della rete commerciale, che ha raggiunto le trenta unità di consulenti in staff e di cento plurimandatari coprendo tutto il territorio nazionale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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