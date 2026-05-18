Il numero 7 continua a dimostrare il suo valore, mantenendo la doppia cifra in campionato. Dopo aver segnato un rigore al Maradona, ha siglato il secondo gol consecutivo, contribuendo alla seconda vittoria di fila in trasferta. Il portiere ha commentato che i risultati ottenuti con Napoli e Bergamo, entrambi con sei punti, sono chiari e indicano la solidità della squadra. Miranda ha sottolineato l'importanza della prestazione, mentre Orso ha fatto riferimento ai risultati ottenuti lontano dal proprio stadio.

Secondo gol consecutivo, dopo il rigore trasformato al Maradona e seconda vittoria in fila lontano dal Dall’Ara. E’ tornato il Bologna, è tornato insieme a Riccardo Orsolini, a quota 10 in campionato, alla terza rete nelle ultime 6 giornate, e in doppia cifra per la quarta stagione consecutiva in serie A. Sono 14 in stagione, dopo le 17 di quella passata. "Sono contento per il gol perché vuol dire che sto dando continuità al lavoro che sto facendo nel corso degli anni", dice il numero 7 ai microfoni di Sky a bordocampo. Ma la sua è una felicità che va oltre: e chissà che non possa fugare dubbi sul futuro: "In due trasferte difficili, Napoli e Bergamo, siamo riusciti a uscire con 6 punti e ci avremmo messo la firma tutti: qualcosa vuol dire". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - L’orgoglio del numero 7, ancora in doppia cifra in serie A. Miranda: "Una prova di quanto valiamo». Orso: "Napoli e Bergamo, 6 punti. Sono risultati che parlano da soli...»

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