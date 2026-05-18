Nella finalissima di Amici 25, Lorenzo Salvetti è stato dichiarato vincitore, aggiudicandosi il premio principale. Al secondo posto si è piazzato Alessio Di Ponzio, che ha ottenuto il miglior risultato nella categoria danza. La manifestazione si è conclusa con una forte reazione di Achille Lauro, che ha assistito alla conclusione del talent show. La serata ha visto anche altre esibizioni e interventi legati alla competizione.

La finale di Amici 25 ha visto trionfare Lorenzo Salvetti, mentre Alessio Di Ponzio ha conquistato il secondo posto nella categoria ballo. La vittoria di Lorenzo ha suscitato reazioni contrastanti tra i fan, divisi tra chi lo sostiene e chi sperava in Alessio. Anche Achille Lauro ha voluto reagire a tale verdetto! Alessio Di Ponzio vince il circuito ballo ad Amici 25 Il percorso di Lorenzo Salvetti ad Amici. Lorenzo Salvetti ha già partecipato a X Factor, dove ha mostrato il suo talento. Nonostante un buon percorso, non era riuscito a sfondare nel mondo della musica. Il suo ritorno ad Amici si è rivelato vincente, portandolo alla vittoria finale. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

© Anticipazionitv.it - Lorenzo Salvetti vince Amici 25: forte reazione di Achille Lauro

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Stupida Vita - Lorenzo Salvetti | Vincitore Amici 25 | KARAOKE e BASE STRUMENTALE

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