Lorenzo Salvetti ha vinto la venticinquesima edizione di Amici. Achille Lauro, che ha avuto il ruolo di mentore per il giovane artista durante il programma, ha commentato il risultato con parole di apprezzamento. La finale dello show di Canale 5 si è conclusa con la vittoria di Salvetti, che ha ricevuto il riconoscimento come miglior talento della stagione. La vittoria è stata annunciata durante la trasmissione trasmessa in prima serata.

Lorenzo Salvetti è il vincitore di Amici 25 e Achille Lauro, suo mentore, commenta il trionfo dell’artista nello show di Canale 5. Lorenzo Salvetti è il vincitore di Amici 25: il messaggio di Achille Lauro. Nella finale di Amici 25, Lorenzo Salvetti ha conquistato il primo posto, battendo tutti gli avversari. Il cantante ha prima superato il ballottaggio con Angie a inizio puntata, poi ha superato, una sfida dopo l’altra, con il televoto. Sino al trionfo finale e alla coppa consegnata da Maria De Filippi. Per Lorenzo, Amici non era la prima avventura televisiva, l’artista si era infatti già fatto notare a X Factor, dove era entrato nella squadra di Achille Lauro. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Lorenzo Salvetti vince Amici 25, commento di Achille Lauro: “Che bello vederti crescere”

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