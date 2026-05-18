Nella finale di Amici 25, un giovane cantante ha conquistato il primo posto, suscitando entusiasmo tra il pubblico presente. La serata ha visto la partecipazione di vari concorrenti, ma è stato Lorenzo Salvetti a ricevere il riconoscimento finale. La sua performance ha attirato l’attenzione dei giudici e degli spettatori, portando alla vittoria. L’evento si è svolto in una location dedicata alla trasmissione, con una grande affluenza di pubblico e numerosi interventi di giudici e ospiti.

La finale di Amici 25 ha visto trionfare Lorenzo Salvetti, un giovane cantante che ha emozionato il pubblico. Nella diretta del 17 maggio, Lorenzo ha battuto il ballerino Alessio in un finale ricco di colpi di scena. Durante la serata, sono stati assegnati anche premi speciali ai concorrenti, rendendo l’evento ancora più memorabile. Mara Maionchi racconta la sua battaglia contro la poliomielite a Verissimo Il percorso verso la finale. La serata è iniziata con l’ingresso di Maria De Filippi e dei giudici. I finalisti, tra cui Alessio, Emiliano, Nicola e Elena, hanno dato il massimo per conquistare il pubblico. La tensione è stata alta fin dall’inizio, con Angie e Lorenzo che si sono sfidati per l’ultima eliminazione. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

© Anticipazionitv.it - Lorenzo Salvetti trionfa alla finale di Amici 25

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