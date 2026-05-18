Lorenzo Salvetti trionfa ad Amici 25 | Viaggio emozionante i progetti per il futuro

Dopo aver vinto la venticinquesima edizione di Amici, Lorenzo Salvetti ha condiviso le sue prime impressioni sull’esperienza vissuta, definendola un viaggio emozionante. Nelle sue dichiarazioni, il cantante ha parlato dei progetti che intende portare avanti in futuro, senza entrare nei dettagli. La vittoria ha attirato l’attenzione su di lui, e ora si prepara a intraprendere nuove strade nel settore musicale. Le sue parole si sono concentrate sulle prossime mosse e sull’entusiasmo per il percorso appena iniziato.

Le prime rivelazioni di Lorenzo Salvetti dopo la vittoria ad Amici 25, cosa vuole fare il cantante dopo il talent. I tantissimi fan di Amici 25 non vedevano l’ora di vedere la finale per scoprire chi si sarebbe aggiudicato la vittoria del talent show di Maria De Filippi, a trionfare è stato Lorenzo Salvetti. Lorenzo Salvetti trionfa ad Amici 25 (Screen Witty Tv) Quando il cantante ha visto la sua foto sul tabellone si è emozionato moltissimo, queste sono state le sue prime parole: “Grazie a tutti, alle persone che hanno votato. Ringrazio tutti quelli che lavorano qui, dalle costumiste e i fonici a Maria. Per me è stato un viaggio emozionante. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com

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Lorenzo Salvetti - Prima di te e dopo | Amici 25

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